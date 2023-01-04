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Haberler Galeri Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

Aile Destek Programı adı altında gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinde gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. 2023 Ocak zammı sonrası milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanırken, bu süreçte en çok merak edilenler arasında Aile Destek Programı ödemeleri oldu. Peki, Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 19:54
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Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

Aile Destek Programı kapsamında sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar, destek ödemesine zam gelip gelmediğini araştırıyor. 2023 Ocak zammı sonrası memur ve emeklilerin yanı sıra birçok sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Bu süreçte en çok merak edilenler arasında Aile Destek Programı ödemeleri yer aldı. Peki, Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023'te Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

OCAK AYI SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI?

Bakan Yanık Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise 2,2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

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Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

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Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.