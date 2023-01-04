Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!

Aile Destek Programı adı altında gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinde gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. 2023 Ocak zammı sonrası milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanırken, bu süreçte en çok merak edilenler arasında Aile Destek Programı ödemeleri oldu. Peki, Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 19:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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