Emekliye yüzleri güldürecek ödeme! En az 4500 TL avans! Onay çıkarsa hesaplarda...

Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü gülerken, diğer yandan bir güzel haber de emeklilik müjdesi bekleyenlere geldi. Emekli olmak isteyenlere sağlanan avans imkanı, emeklilere de sağlanması gündeme geliyor. Eğer onaylanırsa emekliler en az 4500 TL avans alabilecekler. Emekliler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...