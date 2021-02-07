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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye yüzleri güldürecek ödeme! En az 4500 TL avans! Onay çıkarsa hesaplarda... Emekliye yüzleri güldürecek ödeme! En az 4500 TL avans! Onay çıkarsa hesaplarda...
Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü gülerken, diğer yandan bir güzel haber de emeklilik müjdesi bekleyenlere geldi. Emekli olmak isteyenlere sağlanan avans imkanı, emeklilere de sağlanması gündeme geliyor. Eğer onaylanırsa emekliler en az 4500 TL avans alabilecekler. Emekliler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 18:34
Emekliye 4500 TL avans imkanı yeniden gündeme geliyor. Milyonlarca emekli 2021 yılı zamlı emekli maaşlarını ceplerine koydu. Yüzleri gülen milyonlarca emekli için müjdeli bir haber daha geldi. Emeklilik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Eğer onaylanırsa emekliler en az 4500 TL avans alabilecekler. Vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ederken, tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü de böylece güldü. Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var.
Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde.
Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.
Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj geliyor. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.
Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.
GÖZLER KARARDA
Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.