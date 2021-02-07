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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! Günde 3-4 saat çalışarak... Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! Günde 3-4 saat çalışarak...
Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışma sistemi oldukça ilgi görüyor. Bu kapsamda evde paketleme işine talep her geçen gün artıyor. Günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. Bazı firmalar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştiriyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 15:26
Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! Günde 3-4 saat çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Evde paketleme işleri ile günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. İş ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru yapabiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi için işverenler İŞKUR üzerinden ilanlarını yayımlıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıt olmaları gerekiyor.
EVDE KINA PAKETLEME, EVDE NİKAH ŞEKERİ YAPMA VE POŞET KATLAMA GİBİ İŞLER YAPILACAK
Evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapılabiliyor.
Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışılarak ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edilecek.
EVDE PAKETLEMEDE NE İŞ YAPILIYOR?
Evde paketleme işilerinden birkaç tanesi;
Poşet katlama gibi farklı işlerde yer almak için başvurular devam ediyor.
Kulak çubuklarını ambalajlama
Tel tokları kutulamak