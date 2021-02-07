Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! Günde 3-4 saat çalışarak...

Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışma sistemi oldukça ilgi görüyor. Bu kapsamda evde paketleme işine talep her geçen gün artıyor. Günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. Bazı firmalar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştiriyor. İşte haberin detayları...