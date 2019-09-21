Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlarken, dış piyasalarda gece boyunca da değer kazandı. Altının ons fiyatı 1515 doları aşarken, spot altın gram fifyatı yüzde 1'in üzerinde artışla 280 TL'yi geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş hafta sonu olması nedeniyle etiketlere yansımadı. Peki, Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





