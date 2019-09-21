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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlarken, dış piyasalarda gece boyunca da değer kazandı. Altının ons fiyatı 1515 doları aşarken, spot altın gram fifyatı yüzde 1'in üzerinde artışla 280 TL'yi geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş hafta sonu olması nedeniyle etiketlere yansımadı. Peki, Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 09:48
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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde 275 TL'yi aşarken, çeyrek altın 452 TL'nin üzerine çıktı. Altın fiyatlarında gece boyu yükseliş sürerken dış piyasalarda altın ons fiyatı 1515 doları aştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi yatırımcıların yakın takibinde. Uzmanlar uzun süredir altın yatırımının kazandıracağı görüşünü savunuyordu. Peki, Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para? İşte altın fiyatlarında son durum...

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
276,31
276,53
%0,48

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
280,05
280,12
%1,64

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.516,65
1.517,15
%1,19

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
442,10
452,12
%0,48