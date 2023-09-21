Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak’ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 50 oranın içerisinde enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme artışı da yer alıyor. Dolayısıyla enflasyon bu oranda gerçekleşmeyecektir. Asgari ücrete enflasyon artışının üzerinde bir refah payı geleceğini düşünüyorum. Asgari ücrete de yüzde 50 oranında artış yapılmasını bekliyorum. Bunun da asgari ücretin 2024 yılı Ocak ayında 17 bin 104 TL civarına gelmesi anlamına geliyor. Burada refah payı ilavesi de öngörüyoruz.