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Haberler Galeri Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak'ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak'ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

2024 yılına yaklaşırken, Türkiye'de asgari ücret konusu gündemi meşgul ediyor. Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından net asgari ücret 11 bin 402 TL seviyesine yükselmişti. Ancak yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılı için asgari ücret zammı beklentileri artıyor. İşte son hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 21:05
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Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak’ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

2024 yılına yaklaştıkça, Türkiye'de asgari ücret zammı konusu büyük bir merakla takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yeni yılda asgari ücretin artırılması gerektiğini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Temmuz ayında uygulanan ara zam sonucunda, net asgari ücret 11,402 TL seviyesine yükselmişti. İşte 2024 Ocak için asgari ücretle ilgili son tahminler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak’ta %67 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında asgari ücrete dair önemli tahminleri duyurdu.

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Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak’ta %67 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

İşte o açıklamalardan satır başları;

📍Bu şekilde düşündüğümüzde asgari ücretin de 17.008 TL seviyelerinde brüte gelecek + refah payı tabii. Refah payı da önümüzdeki günlerde netleşecek. Yüzde kaç olacağını göreceğiz birkaç ay içinde.

📍Aralıktan sonra bütün bunlar net rakamlara gelmiş olacak. Özellikle enflasyon oranları çok belirleyici olacak.

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Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak’ta %67 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 50 oranın içerisinde enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme artışı da yer alıyor. Dolayısıyla enflasyon bu oranda gerçekleşmeyecektir. Asgari ücrete enflasyon artışının üzerinde bir refah payı geleceğini düşünüyorum. Asgari ücrete de yüzde 50 oranında artış yapılmasını bekliyorum. Bunun da asgari ücretin 2024 yılı Ocak ayında 17 bin 104 TL civarına gelmesi anlamına geliyor. Burada refah payı ilavesi de öngörüyoruz.

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Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak’ta %67 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

BRÜT ASGARİ ÜCRET 13,414.50

SGK PRİMİ % 14 1,878.03

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15

KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18

NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32