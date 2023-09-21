HaberlerGaleriAsgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak'ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!
Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak'ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!
2024 yılına yaklaşırken, Türkiye'de asgari ücret konusu gündemi meşgul ediyor. Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından net asgari ücret 11 bin 402 TL seviyesine yükselmişti. Ancak yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılı için asgari ücret zammı beklentileri artıyor. İşte son hesaplamalar...