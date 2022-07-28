28 Temmuz 2022, Perşembe
Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...
Emekli için kazanç ayı olarak geçen Temmuz ayında bir müjde de bankalardan geldi. Promosyon rakamlarında güncellemeye gidilirken, 7.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı doğdu. Emekli maaşı ve bankaya göre değişen promosyon miktarı için detaylar belli oldu. Hal böyle olunca, "En yüksek promosyon ne kadar? 2022 emekli promosyonları ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Bankalarla 3 yıllık taahhüt imzalayan emekliler diledikleri yerden maaşlarını alabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon fırsatları...
Giriş Tarihi: 28.07.2022 22:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 22:09
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