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Haberler Galeri Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

Emekli için kazanç ayı olarak geçen Temmuz ayında bir müjde de bankalardan geldi. Promosyon rakamlarında güncellemeye gidilirken, 7.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı doğdu. Emekli maaşı ve bankaya göre değişen promosyon miktarı için detaylar belli oldu. Hal böyle olunca, "En yüksek promosyon ne kadar? 2022 emekli promosyonları ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Bankalarla 3 yıllık taahhüt imzalayan emekliler diledikleri yerden maaşlarını alabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon fırsatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022 22:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 22:09
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Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

Milyonlarca emekliye promosyon müjdesi geldi. Geçtiğimiz günlerde 5000 TL'ye çıkan promosyon ücretlerinde yeniden değişti. Ek koşulsuz 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu emekliler ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar yararlanıyor. Güncel promosyon miktarları emekli vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. Bazı kampanyalar şöyle:

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Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

* AKBANK: 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 3.500 lira promosyon ödüyor.

Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.

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Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

* DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

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Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...

* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor.

Emekli yakınını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

En çok 10 kişi için bu imkandan yararlanılıyor.

Emekli müşterilere Paramatikler'de özel menüyle bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme imkanı, cep telefonu ve internetten ücretsiz havale ve EFT, özel kredi ve vadeli mevduat fırsatı da sağlıyor.