HaberlerGaleriÇabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...
Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik fırsatı yakalanıyor. Erken emeklilik bekleyenlere güzel haber geldi. Birçok vatandaş iş hayatına staj yaparak başlıyor. Staj süreleri emeklilik hesabına katılmazken, doğal olarak başlangıç tarihi olarak da kabul edilmiyor. Ancak yasalarda bulununan 2 düzenleme ile staj yapan sigortalılara bu yol açılıyor. Stajın başlangıç kabul edilmesiyle vatandaşlar EYT düzenlemesi kapsamına girecek. İşte, erken emeklilik için detaylar haberimizde...