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Haberler Galeri Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik fırsatı yakalanıyor. Erken emeklilik bekleyenlere güzel haber geldi. Birçok vatandaş iş hayatına staj yaparak başlıyor. Staj süreleri emeklilik hesabına katılmazken, doğal olarak başlangıç tarihi olarak da kabul edilmiyor. Ancak yasalarda bulununan 2 düzenleme ile staj yapan sigortalılara bu yol açılıyor. Stajın başlangıç kabul edilmesiyle vatandaşlar EYT düzenlemesi kapsamına girecek. İşte, erken emeklilik için detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 19:29
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Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

2022 yılına gelinmesiyle birlikte çalışma hayatında birçok düzenleme hayata geçirildi. 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı derken gözler EYT düzenlemesine çevrildi. Öncelikle kamu çalışanlarının 3.600 ek gösterge sorunu çözülürken 5.3 milyon memur ve emeklinin ikramiyeleri ve maaşları artmış oldu. Yapılacak yeni düzenleme ile erken emeklilik yolu açılacak. İşte, erken emeklilik ve EYT düzenlemesi için son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

3600 ek gösterge, asgari ücreti, emekli ve memur Temmuz zammı derken çalışma hayatında çok önemli düzenlemeler peşi sıra hayatımıza girdi. Öncelikle kamu çalışanlarının 3.600 ek gösterge sorunu çözülürken 5.3 milyon memur ve emeklinin ikramiyeleri ve maaşları artmış oldu. Ardından yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılarak yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi.

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Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

Şimdi de EYT ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken bir yandan da sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar devam ettiriliyor. Bu noktada birçok vatandaştan yeni talepler de geliyor. Bunlardan birisi de staj süreleriyle ilgili.

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Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

İKİ TALEP BULUNUYOR

Mesleki eğitimde olan milyonlarca vatandaşımız staj yaparak iş hayatına atılıyor. Geçmiş yıllarda bu şekilde staj yapmış ve bu dönemde sigortalı olmuş milyonlarca vatandaş var.

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Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...

Ancak staj sigortası emeklilik hesabında başlangıç sayılmadığı gibi bu sürelerde ödenen primler de emeklilikte kullanılamıyor. Staj sırasında verilen sigorta numarası geçerli sayılsa da yatırılan primler meslek hastalığı ve iş kazası ile sınırlı olduğu için uzun vadeli sigorta kollarından sayılmıyor.