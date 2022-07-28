29 Temmuz 2022, Cuma
Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi programı başvuruları devam ederken ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 450 TL ile 600 TL aralığında verilecek olan destek ödemesi ihtiyaç sahiplerine hane bazlı verilecek. Peki, Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2022 23:02
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