Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, bugün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenilen Aile Destek Paketi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada; "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" ifadelerine yer verildi. İşte, Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?