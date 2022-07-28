29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi programı başvuruları devam ederken ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 450 TL ile 600 TL aralığında verilecek olan destek ödemesi ihtiyaç sahiplerine hane bazlı verilecek. Peki, Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022 23:02
  • 1
  • 12
Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, bugün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenilen Aile Destek Paketi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada; "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" ifadelerine yer verildi. İşte, Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

  • 3
  • 12
Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

  • 4
  • 12
Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  • 5
  • 12
Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ