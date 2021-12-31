31 Aralık 2021, Cuma
1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? Sigara paketlerine 3 TL zam iddiasının ardından gözler sigara fiyat listesine çevrildi. Her yılbaşında sigara fiyatlarının zamlanması nedeniyle 2022 sigara fiyatları sorgulanan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde sigarada paket başına 2 lirayı bulan zamlar yapılmıştı. Yeni yılda sigara fiyatlarına 3 lirayı bulan zamlar yapılacağı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki; 1 Ocak'ta sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte; JTI, Philip Morris ve diğer firmaların güncel sigara fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:09
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…