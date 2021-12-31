1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

Sigara zammı olacak mı? 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Güncel sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Sigara paketlerine 3 TL zam iddiası gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Daha önceki yıllarda, sigara fiyatlarına yılbaşında zam geliyordu ve yeni yılın ilk haftalarında sigara fiyat listeleri ortaya çıkıyordu. Bu yıl böyle bir durum olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki; 1 Ocak'ta sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı?