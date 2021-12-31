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Haberler Galeri 1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? Sigara paketlerine 3 TL zam iddiasının ardından gözler sigara fiyat listesine çevrildi. Her yılbaşında sigara fiyatlarının zamlanması nedeniyle 2022 sigara fiyatları sorgulanan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde sigarada paket başına 2 lirayı bulan zamlar yapılmıştı. Yeni yılda sigara fiyatlarına 3 lirayı bulan zamlar yapılacağı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki; 1 Ocak'ta sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte; JTI, Philip Morris ve diğer firmaların güncel sigara fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:09
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

Sigara zammı olacak mı? 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Güncel sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Sigara paketlerine 3 TL zam iddiası gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Daha önceki yıllarda, sigara fiyatlarına yılbaşında zam geliyordu ve yeni yılın ilk haftalarında sigara fiyat listeleri ortaya çıkıyordu. Bu yıl böyle bir durum olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki; 1 Ocak'ta sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

SİGARAYA 3 TL ZAM İDDİASI!

Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara paketlerine 3 TL'yi bulan zamların yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bu konunun henüz bir gerçekliği bulunmuyor. Sigara fiyat listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yeni yıl içerisinde sigaraya zam geleceği düşünülse de, Ocak ayında sigara fiyatlarına zam yapılması henüz beklenmiyor.

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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

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3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
3 TL zam iddiası! 1 Ocak 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL