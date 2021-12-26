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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

Yeni yıl yaklaşırken gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi alan emekliler, yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 14:43
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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 yılı asgari ücret zammının belli olmasının ardından emekli ve memur zamları beklenmeye başladı. Emekli ve memur zammı için ipuçları ortaya çıkarken bir yandan da ikramiye araştırmaları hız kazandı. Her yıl 2'şer kez bayram ikramiyesi alan emekliler, yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye veriliyor. Yılbaşında emekli ikramiyesi verileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Bu yıl enflasyonun üzerinde artış bekleyen emekliler için seyyanen zam formulü gündeme geldi. Özellikle düşük maaş alan emeklileri asgari ücret seviyesine yaklaştırma durumu söz konusu olabilecek.

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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki rekor artıştan sonra milyonlarca emekli de yeni yılda alacakları maaşları beklemeye başladı.

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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

Memur sendikalarının yaptıkları temaslar sonrasında memurlar ve memur emeklileri için ek bir protokol ile ilave artış yapılacağı belirtilirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de umut doğdu. Bu konuda yapılan açıklamalar memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ilave zam yapılacağını ortaya koyuyor. Ankara'da bu konuda yapılan çalışmalarda birkaç formül öne çıkarken seyyanen zam görüşü ağırlık kazanmaya başladı.