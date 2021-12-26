Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...

Memur sendikalarının yaptıkları temaslar sonrasında memurlar ve memur emeklileri için ek bir protokol ile ilave artış yapılacağı belirtilirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de umut doğdu. Bu konuda yapılan açıklamalar memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ilave zam yapılacağını ortaya koyuyor. Ankara'da bu konuda yapılan çalışmalarda birkaç formül öne çıkarken seyyanen zam görüşü ağırlık kazanmaya başladı.