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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...
Yeni yıl yaklaşırken gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi alan emekliler, yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte haberin detayları...