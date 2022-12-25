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Haberler Galeri EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

2023 yılına sayılı günler kala, emekliye yılbaşı ikramiyesinin olup, olmayacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi olacak mı, son durum nedir? 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 18:02
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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak ayı memur emekli zamları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bir yandan da emekliye yılbaşında ikramiye verilecek mi? sorusu gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş, emekliye yılbaşı ikramiyesinin yatıp, yatmayacağını araştırıyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramyiesi var mı 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

2023 EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yönelik ikramiye sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. Yılbaşında ikramiye ödemesi bulunmuyor.

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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er TL olmak üzere toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, ikramiye tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin ardından ikramiye zammının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.