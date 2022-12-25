HaberlerGaleriEMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...
EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...
2023 yılına sayılı günler kala, emekliye yılbaşı ikramiyesinin olup, olmayacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi olacak mı, son durum nedir? 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 17:52Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 18:02