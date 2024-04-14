14 Nisan 2024, Pazar
EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?
3 aylık enflasyonun belli olmasının ardından gözler emekli için yeni zam çalışmasına çevrildi. Emeklilerin maaşları Temmuz ayında yeniden ele alınacak. Gelir artırıcı indirim ve ayrıcalıkların yanında, taban maaş ve kök maaşlar değerlendirilecek, enflasyona göre refah payı da eklenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 14.04.2024 12:16
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