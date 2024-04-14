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EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

3 aylık enflasyonun belli olmasının ardından gözler emekli için yeni zam çalışmasına çevrildi. Emeklilerin maaşları Temmuz ayında yeniden ele alınacak. Gelir artırıcı indirim ve ayrıcalıkların yanında, taban maaş ve kök maaşlar değerlendirilecek, enflasyona göre refah payı da eklenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2024 12:16
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EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

2024 emekliler yılında 16 milyon emekli için önemli düzenlemeler hayata geçecek. Öncelikle emeklilerin gelirini artırıcı, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek.

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EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

Belediyelerin toplu taşımaları, yine uçak, tren, vapur gibi araçlar emeklilere indirimli ya da ücretsiz olacak.

Yine bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere uygun şartlarda finans sağlanması da gerçekleşecek. Bütün bunların yanında emeklilerin maaşları Temmuz ayında yeniden ele alınacak.

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EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK AYLIK DEĞİŞECEK

Emeklilerin taban maaşları Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ayrıca ikramiyeler de yüzde 50 artışla 3 bin TL yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması Temmuz'da gündeme gelecek.

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EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

Ayrıca kök maaş uygulamasında da en düşük aylıklardan başlayarak seyyanen artışlar da yine masada olacak formüller arasında. Böylece düşük maaşlardan başlayarak emeklilerin gelirinde önemli bir artış sağlanmış olacak.

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EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

Emeklilere Temmuz ayında tekrar zam yapılacağı bildirildi. Bankaların emeklilere uygun şartlarda finans sağlaması için protokol hazırlanacağı da belirtildi.