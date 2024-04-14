EMEKLİYE YENİ ZAM! Refah payı da gelebilir | En düşük aylık ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK AYLIK DEĞİŞECEK

Emeklilerin taban maaşları Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ayrıca ikramiyeler de yüzde 50 artışla 3 bin TL yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması Temmuz'da gündeme gelecek.