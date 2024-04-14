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Haberler Galeri Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Emekli vatandaşlar için önemli bir finansal destek olan banka promosyon kampanyaları, yeniden güncellendi. Emekli promosyonları, farklı bankalar tarafından duyurularak emeklilere ek gelir imkanı sunuyor. Yenilenen kampanyalarla birlikte emekli promosyon tutarları rekor seviyelere ulaşarak 20 bin TL'ye kadar dayandı. İşte en yüksek promosyon veren banka ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:49
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Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi. 11 farklı banka, emekli vatandaşlara yönelik promosyon tutarlarını tek tek açıkladı. Bu duyuruların ardından emekliler, kendileri için en yüksek promosyonu sunan bankayı belirlemek için arayışa girdi. İşte detaylar...

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Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Bankaların Yenilenen Emekli Promosyonları

Kamu ve özel bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca ilgili bankadan almaları durumunda nakit promosyonlar kazanmalarını sağlıyor.

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Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Denizbank: Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma taahhüdü verenlere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

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Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

İş Bankası: Maaşlarını İş Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansı sunuluyor.

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Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Vakıfbank: Emekli maaşı tutarına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.