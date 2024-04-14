Emekliye 16.200 TL ödeme! Nisan ayı taban tavan promosyon ücretleri belli oldu! Banka banka liste: Ziraat, Halbank, Garanti, İş Bankası...

Emekli vatandaşlar için önemli bir finansal destek olan banka promosyon kampanyaları, yeniden güncellendi. Emekli promosyonları, farklı bankalar tarafından duyurularak emeklilere ek gelir imkanı sunuyor. Yenilenen kampanyalarla birlikte emekli promosyon tutarları rekor seviyelere ulaşarak 20 bin TL'ye kadar dayandı. İşte en yüksek promosyon veren banka ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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