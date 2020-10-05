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Sıfır araba fiyatları güncellendi! Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020! Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Koronavirüs sürecinde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sıfır araçlara yönelim arttı. Otomotiv devleri sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Ekim ayın en ucuz sıfır araçlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için uygun fiyatlı araçları derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 16:59
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Sıfır araba fiyatları güncellendi! Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020! Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Koronavirüs salgının otomotiv piyasasına etkisi sürüyor. İkinci el araba fiyatları pandemi döneminde iki katına yakın yükselme yaşadı. Bu süreçte araba almak isteyenlerin hayalleri suya düşüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar sıfır araba almaya yöneliyor. Ekim ayında otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020...

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Sıfır araba fiyatları güncellendi! Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020! Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Audi A3 Sportback 373.141 lira

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Sıfır araba fiyatları güncellendi! Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020! Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Mercedes A Serisi 347.400 lira

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Sıfır araba fiyatları güncellendi! Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020! Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Honda Civic Sedan 220.100 lira

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Sıfır araba fiyatları güncellendi! Ekim ayı en ucuz araba fiyatları 2020! Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Seat Ibiza 185.000 lira