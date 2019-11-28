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Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemesindeki artışı merak ediyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Buna göre; ikramiye bin 121 liraya çıkabilecek, emekliler 2020'de 2 bin lira yerine 2 bin 243 lira alabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 04:44 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:06
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Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek.

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Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.

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Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

Ancak emekliler, ikramiyede yeni yılda yeni tutar bekliyor.

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Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor.

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Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.