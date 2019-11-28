Emekliye yeni yılda 2.243 TL! Emeklinin bayram ikramiyesinde...

Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemesindeki artışı merak ediyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Buna göre; ikramiye bin 121 liraya çıkabilecek, emekliler 2020'de 2 bin lira yerine 2 bin 243 lira alabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 04:44 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





