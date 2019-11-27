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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarının silinmesini bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. KYK borçları son dakika KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konuda yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldığını ifade etti. KYK borçları halihazırda işsizlik, askerlik veya yüksek lisans sebebiyle ertelenmektedir. KYK borçları taksitler halinde ödenebiliyor. Ancak yeni düzenlemeyle KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:20
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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi? Üniversite hayatında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan ve borçlarını geri ödemesi gereken binlerce kişiyi ilgilendiren KYK borçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Özellikle okulunu bitirdikten sonra iş sahibi olamayan kişilerin ödemede zorluk çektiği KYK borçları için erteleme ve taksitlendirme seçeneği bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son açıklamada KYK borçlarıyla ilgili yasal bir düzenlemenin kapıda olduğunu belirtti. Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

BORCUNU ÖDEMEYEYENLER MİLYONLARI AŞTI

KYK borçlarını ödeyemeyen ve ödemediği için faiz borçları artan kişilerin, borçları ana paranın iki katına kadar çıkmış durumda. Borçlarını ödemeyen kişi sayısının 5 milyon olduğu açıklanırken, 280 bin kişi için de yasal süreç başlatılmış durumda. Borçlar silinmese dahi faizlerin silinmesi ya da yeni ödeme planlarının yapılması adına çalışmaların başlatılması bekleniyor.

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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

KYK BORÇ ERTELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sigortalı bir işe başlayana kadar KYK borcunu ödeyemeyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek borcunu erteleyebilir. E devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru için , e Devlet şifresi olmayan vatandaşların PTT 'ye giderek şifrelerini alması gerekmektedir.

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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür.

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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

İŞSİZLER ERTELEYEBİLİR

Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor.