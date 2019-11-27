KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi? Üniversite hayatında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan ve borçlarını geri ödemesi gereken binlerce kişiyi ilgilendiren KYK borçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Özellikle okulunu bitirdikten sonra iş sahibi olamayan kişilerin ödemede zorluk çektiği KYK borçları için erteleme ve taksitlendirme seçeneği bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son açıklamada KYK borçlarıyla ilgili yasal bir düzenlemenin kapıda olduğunu belirtti. Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.