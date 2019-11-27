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KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarının silinmesini bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. KYK borçları son dakika KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konuda yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldığını ifade etti. KYK borçları halihazırda işsizlik, askerlik veya yüksek lisans sebebiyle ertelenmektedir. KYK borçları taksitler halinde ödenebiliyor. Ancak yeni düzenlemeyle KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 27.11.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:20
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