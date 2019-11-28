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Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 28 Kasım Perşembe sabahı yükselişle başladı. Altın dün toparlanma sürecine girmiş, gram fiyatı 270 TL'yi aşmıştı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bu sabah da yükselişini sürdürüyor. Salı günü, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ABD ile yapılan telefon görüşmesi sonucunda ilgili konuların uygun yolla çözülmesi ve birinci faz anlaşma için geri kalan mevzularla alakalı olarak da temasların devam etmesi hususunda mutabık kaldıkları yönündeki açıklama ile ticaret iyimserliğinin arttığı gözlenmişti. Haftanın üçüncü gününde ise Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazı konusundaki görüşmelerin tamamlanmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından sakin seyrettiği gözlendi. Akşam saatlerinde açıklanan olumlu ABD veri seti ve ABD on yıllıklarındaki sınırlı yükseliş ile birlikte Ons Altın'ın gün sonunda, kayıplarına devam ettiği gözlendi. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 28 Kasım güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:27
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Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

Ons altın temkinli ve zayıf seyrine devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki gelişmeler konuşuluyor bu durumda ons altının güçlenmesini zorlaştırıyor. Bugün ABD'de Şükran günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Hacim biraz zayıf olabilir. Altın iç piyasada yükselişle başlarken, ONS Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 28 Kasım güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Yatırım şirketleri gün aşırı olarak altındaki durumu inceliyor ve yatırımcıları ile paylaşıyor. İnfo Yatırım 28 Kasım 2019 Perşembe günü için yaptığı değerlendirmede şu görüşü bildirdi:

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Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

Son günlerde ticaret müzakereleri hakkında gelen haber akışları ve açıklamalar altın fiyatları üzerinde volatilitenin artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde gelen ılımlı haber akışları ardından Salı günü Amerika Başkanı Donald Trump; anlaşmanın tamamlanmasının çok yakın olduğunu, anlaşmayı iyi bir anlaşma olması için beklettiğini belirtti. Ek olarak Trump; Çin ile eşit bir anlaşma yapılamayacağını, Amerika'nın daha iyi bir konumda olacak bir anlaşmanın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

Anlaşma konusunda olumlu haber akışları takip edilirken; diğer yandan Amerika'nın Hong Kong'daki protestocuları desteklemesi iki ülke arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyor. Bunlarla birlikte dün Amerika'dan büyüme verisi takip edildi. Gelen veriye göre ABD üçüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yıllıklandırılmış olarak %2.1 oranında büyüdü.

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Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

Beklentiler ise %1.9 seviyesiydi. Veri ile birlikte dolar değer kazanırken; altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler hızlandı. Gün içerisinde fiyatlamaları sert etkileyebilecek bir veri akışı bulunmuyor. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1458.60 – 1462.54 – 1473.27 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1449.84 – 1443.17 – 1433.93 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.