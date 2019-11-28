Altın fiyatları SON DURUM! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 28 Kasım Perşembe sabahı yükselişle başladı. Altın dün toparlanma sürecine girmiş, gram fiyatı 270 TL'yi aşmıştı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bu sabah da yükselişini sürdürüyor. Salı günü, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ABD ile yapılan telefon görüşmesi sonucunda ilgili konuların uygun yolla çözülmesi ve birinci faz anlaşma için geri kalan mevzularla alakalı olarak da temasların devam etmesi hususunda mutabık kaldıkları yönündeki açıklama ile ticaret iyimserliğinin arttığı gözlenmişti. Haftanın üçüncü gününde ise Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazı konusundaki görüşmelerin tamamlanmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından sakin seyrettiği gözlendi. Akşam saatlerinde açıklanan olumlu ABD veri seti ve ABD on yıllıklarındaki sınırlı yükseliş ile birlikte Ons Altın'ın gün sonunda, kayıplarına devam ettiği gözlendi. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 28 Kasım güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





