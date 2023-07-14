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Haberler Galeri Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için detayları merak ediyor. Emeklilik süreci birçok etkene göre değişkenlik gösterebiliyor. Son zamanlarda gündeme gelen bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesi. Mevcut şartlarda emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekmekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu düzenleme 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak. Hal böyle olunca SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 08:51
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Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Meclis'in gündemine gelmesi beklenen yeni emeklilik reformunda detaylar netleşti. SGK ile Bağ-Kur prim eşitlemesi sonucunda 1 milyondan fazla esnaf 5 yıl erken emeklilik hakkı elde edilecek. 2008'den önce sigortalı olanlar için son 3,5 yıla bakılarak yapılan hesaplama ise rafa kalkıyor. İşte 5 yıl erken emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ EŞİTLENİYOR

Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliğine kapı aralayacak düzenlemede küçük esnafın 9000 gün yerine 7.200 gün'den emekli olması sağlanacak.

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Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

Böylece küçük esnaf 5 yıl önce emekli olma şansını elde edecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak.

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Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

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Tarihi 5 yıl öne çekecek! 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK yaş - prim - gün tablosu...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı haberde, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.