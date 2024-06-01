01 Haziran 2024, Cumartesi
Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! Bağ-Kur, SSK, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
Emekliler, Temmuz ayında yapılacak bu artışlarla birlikte maaşlarında ciddi bir iyileştirme bekliyor. Özellikle taban aylıklarda yapılacak düzenlemeler, emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak. Tüm bu gelişmeler emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Peki emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Emeklinin en düşük maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:48
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