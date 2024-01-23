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Haberler Galeri Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

Enflasyon zammının ardından hesaplanan emekli maaşları, yeni bir gelişmeyle daha şekilleniyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek zamla birlikte, taban maaşın 10 bin lira olarak belirlenmesi ve emeklilere yüzde 42.6 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu önemli düzenleme, emeklilere daha adil bir maaş artışı sağlama amacını taşıyor. Meclis Genel Kurulu, bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren önemli bir kanun teklifi üzerinde mesai yapacak. İşte son güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:00
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Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR’lulara %5’lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

Meclis Genel Kurulu, bu hafta önemli bir adım atarak çalışma hayatını ilgilendiren bir kanun teklifini görüşmek üzere mesai yapacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklife göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılması planlanıyor. Peki emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR’lulara %5’lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

EMEKLİ İÇİN MECLİS MESAİYE BAŞLIYOR!

Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılıyor.

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Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR’lulara %5’lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

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Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR’lulara %5’lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

Türkiye'deki emekliler, son dönemde yaşanan enflasyon artışları ve hükümetin aldığı yeni kararlar neticesinde maaşlarında önemli değişikliklerle karşı karşıya. Emekli maaşlarındaki son zam oranlarından, taban maaş değişikliklerine kadar, tüm detayları ele alacağız.

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Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR’lulara %5’lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN SON ZAM

Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında enflasyon zammı alırken, memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam aldılar. Hükümetin refah payı çalışması sonucu, taban maaşın 7.500 Türk Lirası'ndan 10.000 Türk Lirası'na çıkartılması ve zam oranının yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükseltilmesi kararı alındı. Ancak, bu ek zamların uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekmekte ve bu süreç henüz tamamlanmadı.