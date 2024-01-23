Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...

Enflasyon zammının ardından hesaplanan emekli maaşları, yeni bir gelişmeyle daha şekilleniyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek zamla birlikte, taban maaşın 10 bin lira olarak belirlenmesi ve emeklilere yüzde 42.6 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu önemli düzenleme, emeklilere daha adil bir maaş artışı sağlama amacını taşıyor. Meclis Genel Kurulu, bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren önemli bir kanun teklifi üzerinde mesai yapacak. İşte son güncel gelişmeler...