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45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Vatandaşlar ihtiyaç kredi başvurusu yaparken en düşük taksiti ödeyebilmek için uygun seçenekleri araştırıyor. 45.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler bankaların faiz oranlarını ve ödeme tutarlarını merak ediyor. Peki, 45 bin TL kredi için kamu ve özel bankaların faiz oranları ve ödeme koşulları nedir? İşte, ihtiyaç kredisi hesaplamaları ve faiz oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:33
45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Bankaların sunduğu faiz oranları, ödeme planları ve vade seçenekleri, kredi başvuru yapan kişilerin bütçesini doğrudan etkiliyor. En uygun faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyenlerin, bankaların faiz oranlarını detaylı bir şekilde araştırıyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte, 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ve ödeme koşulları…

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Bankaların İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

15 Kasım itibariyle Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası ve TEB bankaları yeni müşterilere özel yüzde sıfır faiz oranı ile kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sağlıyor. Ödeme koşulları ise 3 ile 6 ay vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Bankaların 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme koşulları ise şu şekildedir;

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

QNB Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 2.582,02 TL

Toplam Ödeme: 93.211,47 TL

ING Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 2.604,27 TL

Toplam Ödeme: 93.978,72 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 2.649,02 TL

Toplam Ödeme: 95.589,72 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 2.716,76 TL

Toplam Ödeme: 98.062,11 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

TEB

Faiz Oranı:%3,84

Aylık Taksit: 2.716,76 TL

Toplam Ödeme: 98.062,11 TL

ON

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 2.716,76 TL

Toplam Ödeme: 98.062,11 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Akbank

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 2.785,20 TL

Toplam Ödeme: 100.525,95 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 2.789,78 TL

Toplam Ödeme: 100.690,83 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,05

Aylık Taksit: 2.812,77 TL

Toplam Ödeme: 101.518,47 TL

Enpara

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 2.831,21 TL

Toplam Ödeme: 101.923,56 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 2.924,13 TL

Toplam Ödeme: 105.493,68 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %4,84

Aylık Taksit: 3.185,53 TL

Toplam Ödeme: 114.937,83 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Fibabanka

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 3.238,79 TL

Toplam Ödeme: 116.855,19 TL

N Kolay

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 3.705,89 TL

Toplam Ödeme: 133.670,79 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 2.831,21 TL

Toplam Ödeme: 101.923,56 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,54

Aylık Taksit: 3.041,91 TL

Toplam Ödeme: 109.733,76 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

ICBC Bank Turkey

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 3.258,23 TL

Toplam Ödeme: 117.555,03 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 3.258,23 TL

Toplam Ödeme: 117.296,28 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

VakıfBank

Faiz Oranı: %5,04

Aylık Taksit: 3.282,59 TL

Toplam Ödeme: 118.398,24 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 3.385,60 TL

Toplam Ödeme: 122.140,35 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

HSBC

Faiz Oranı: %5,49

Aylık Taksit: 3.504,62 TL

Toplam Ödeme: 126.425,07 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %6,09

Aylık Taksit: 3.807,80 TL

Toplam Ödeme: 137.339,55 TL

45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!