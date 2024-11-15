45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!

Bankaların İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

15 Kasım itibariyle Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası ve TEB bankaları yeni müşterilere özel yüzde sıfır faiz oranı ile kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sağlıyor. Ödeme koşulları ise 3 ile 6 ay vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Bankaların 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme koşulları ise şu şekildedir;