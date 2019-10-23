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Emekliye yeni maaş! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammının yeni ipucu, Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinden geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için ekonomistlerden yüzde 7.3 tahmini geldi. TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. Emekli zamlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 23.10.2019 04:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 07:58
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