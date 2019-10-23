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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna başvuru işlemini tamamlayanlar yanıt arıyor. KYK burs sonuç açıklanma tarihi merakla bekleniyor. Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere büyük bir eğitim desteği olan KYK bursları için başvurular 21 Ekim Pazartesi gecesi sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK burs sonuçları açıklamasına çevrildi. KYK burs ücretleri geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 500 TL olmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre burs ücretleri bu yıl artacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 18:39
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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylarda gözler KYK duyuruları için çevrildi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan başvurular 21 Ekim tarihinde sona ermişti. 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin alacağı burs ücretlerinin de artması bekleniyor. Halihazırda lisans öğrencileri aylık 500 TL burs alıyor. Bu miktar yüksek lisansta 1000 TL, doktorada da 1500 TL olarak belirlenmişti. İşte, KYK burs sonuçları hakkında merak edilenler…

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

KYK BURS ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

KYK BURSU VE KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Burs, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Kredi ise yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Mezun olan öğrencilerin KYK'dan aldığı krediyi ödemesi gerekir.