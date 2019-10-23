KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna başvuru işlemini tamamlayanlar yanıt arıyor. KYK burs sonuç açıklanma tarihi merakla bekleniyor. Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere büyük bir eğitim desteği olan KYK bursları için başvurular 21 Ekim Pazartesi gecesi sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK burs sonuçları açıklamasına çevrildi. KYK burs ücretleri geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 500 TL olmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre burs ücretleri bu yıl artacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…