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Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi, enflasyon tahminiyle Ocak zammının ipucunu verdi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı beklenti anketinde yüzde 7.3 olarak tahmin edilirken, buna göre maaşlarda 86 ile 413 ila arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 03:47
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Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında.

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Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirlediği için enflasyonu merakla beklerken; 2019 yılına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri ipuçlarını veriyor.

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Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek.

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Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.

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Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

Maaşlarda ise 86,28 ile 413,24 lira arasında artış gerçekleşecek.