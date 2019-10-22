Emekliye en az 1.268 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi, enflasyon tahminiyle Ocak zammının ipucunu verdi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı beklenti anketinde yüzde 7.3 olarak tahmin edilirken, buna göre maaşlarda 86 ile 413 ila arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...