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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Altın fiyatlarında son durum: 20 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Faiz etkisi ile... Altın fiyatlarında son durum: 20 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Faiz etkisi ile... Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 450 TL'ye gerilen altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan açıklama geldi. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım güncel altın fiyatları ve uzman yorumları... Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:26
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni tip koronavirüs salgın sonrası altın fiyatları sürekli artış göstermişti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı altın fiyatları:
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 255,76 296,87 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 413,33 429,31 UZMANLARDAN ALTIN YORUMU
İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aşı ve teşvik paketi beklentileri ons altını zayıflatıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1868 seviyesi yakınlarında hareket ediyor.
Ons altın, artan koronavirüs vakalarının teşvik paketi beklentisini güçlendirmesiyle ve aşı iyimserliğinin sürmesiyle dolar karşısında güçsüz duruşunu sürdürüyor.
Teşvik paketi beklentilerinin ve aşı iyimserliğinin etkisiyle ABD'de endeksler de dünü pozitif bölgede tamamladı. Bugün ABD'den gelecek önemli bir veri bulunmuyor.