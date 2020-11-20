Altın fiyatlarında son durum: 20 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Faiz etkisi ile...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 450 TL'ye gerilen altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan açıklama geldi. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım güncel altın fiyatları ve uzman yorumları...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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