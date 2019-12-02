02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Peki, kim ne kadar alacak? Emekli ve memurlarla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 04:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 07:51
  • 1
  • 10
Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Memurlar maaşlarıyla birlikte aile yardımında da yaşanacak Ocak artışını beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

  • 2
  • 10
Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talep, önümüzdeki günlerde toplanacak.

  • 3
  • 10
Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) da taşınacak. Eğer kabul edilirse, memurlara her ay ödenen aile yardımı emekliler için de hayata geçirilecek.

  • 4
  • 10
Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira.

  • 5
  • 10
Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Bu tutarlar Ocak'ta memur maaş katsayısındaki yükselişle değişecek.