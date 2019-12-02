Emekliye ve memura ayda 406 TL! Gözler Ocak ayında yapılacak olan zamda...

Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Peki, kim ne kadar alacak? Emekli ve memurlarla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 04:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





