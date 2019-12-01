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Emekliye üç zam! 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte...

Milyonlarca emeklinin maaşı 2020 yılı Ocak ayında değişecek. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Peki, 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 10:06
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Emekliye üç zam! 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte...

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak.

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Emekliye üç zam! 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte...

Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.

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Emekliye üç zam! 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

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Emekliye üç zam! 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte...

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.82, memur emeklilerine ise yüzde 1.82 enflasyon farkıyla yüzde 5.82 zam söz konusu olabilecek.

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Emekliye üç zam! 2020 yılı Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte...

Ayrıca yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.