Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri 2020'de geçerli olacak asgari ücret tutarı için talep ve görüşlerini sunacak.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 07:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





