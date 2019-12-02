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Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri 2020'de geçerli olacak asgari ücret tutarı için talep ve görüşlerini sunacak.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 07:43
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Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

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Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

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Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

İŞÇİ TARAFI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor.

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Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Milyonları ilgilendiriyor

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.