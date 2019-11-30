Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! SSK ve Bağ-Kur imkanı seçenekleri...

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi geldi. Günümüzde birçok kadın üretim ekonomisine katkı vermek için farklı meslek gruplarında çalışıyor. Kadınların çalışma hayatına katılması için birçok teşvik sunuluyor. İş hayatına katılmayan ev hanımları ise, ev ekonomisine çeşitli yollarla katkı sunmaya çalışıyor. Kimisi bahçe ürünlerini satıyor, kimi ise el işi çalışmalarını satıyor. Ancak ev hanımlarının sigortası olmadığı için emeklilik şansı bulunmuyor. Halbuki, ailesini geçindiren bu kadınların düşük primle emekli olma hakları var. Peki, ev kadınları nasıl emekli olabilir? İşte detaylar...