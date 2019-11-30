Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! SSK ve Bağ-Kur imkanı seçenekleri...
Ülkemizde milyonlarca kadın sigortalı işlerde çalışmıyor. Ancak el işleri, bahçe ürünleri gibi çalışmaları ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor hatta evi tek geçindiren konumunda olabiliyor. Hükümet kadınların emekliliğine ve iş yaşamına katılımına büyük önem veriyor. Bu konuda birçok imkan ve teşvik bulunuyor. Bunlardan biri de ev kadınlarının kolayca emekli olabilmesi... İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 30.11.2019 16:32Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 16:44