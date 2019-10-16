Emekliye üç maaş avans! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır?

Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere sağlanması da gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki emekliler 3 maaş avans nasıl alınır? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş avans alma şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 04:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





