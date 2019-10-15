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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…

KYK burs başvurusu 2019 yılında da yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli bir gelişme yaşandı. DGS ek yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler KYK burs başvurusu için gelecek açıklamaya çevrildi. KYK başvurularının DGS ek yerleştirme süreçleri sonunda başlayacağı tahmin ediliyordu. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 22:58
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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…

KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz burs başvurusu için gözler KYK açıklamalarına çevrildi. Maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim hayatını kolaylaştıracak KYK bursları için başvuru tarihleri yakından takip ediliyor. Burs başvuruları için önemli bir gelişme yaşandı. DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte KYK burs başvuru sonuçlarında da sona gelindi. Zira burs başvurularına tüm öğrencilerin kayıt hakkı bulunuyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…

KYK'nın resmi internet adresi üzerinden burs ve kredi başvuruları ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:

"Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak."

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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…

2019 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

DGS ek yerleştirme kayıt işlemleri 21 Ekim'de tamamlanacak ve öğrenciler üniversiteye kayıt olacak. Bu durumda KYK burs başvurularının 23-24 Ekim gibi tarihlerde başlaması olası. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…

KYK BURSU ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı.

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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…

Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.