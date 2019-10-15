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2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
KYK burs başvurusu 2019 yılında da yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli bir gelişme yaşandı. DGS ek yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler KYK burs başvurusu için gelecek açıklamaya çevrildi. KYK başvurularının DGS ek yerleştirme süreçleri sonunda başlayacağı tahmin ediliyordu. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 22:58
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