BİZE ULAŞIN
Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!
SGK'dan çalışan annelere kreş desteği başvuruları başladı. Annelere 650 TL kreş desteği geliyor. Kadınların iş hayatından uzak durmamasını amaçlayan proje kapsamında, 7 ilde çalışan kadınlara aylık 650 TL destek verilecek. Projenin 24 ay süreceği açıklandı. Peki, çalışan anne kreş desteği başvuru şartları nelerdir? Kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren anne kreş desteği ile ilgili detaylar…
Giriş Tarihi: 16.10.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 21:08
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16