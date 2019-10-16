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Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

SGK'dan çalışan annelere kreş desteği başvuruları başladı. Annelere 650 TL kreş desteği geliyor. Kadınların iş hayatından uzak durmamasını amaçlayan proje kapsamında, 7 ilde çalışan kadınlara aylık 650 TL destek verilecek. Projenin 24 ay süreceği açıklandı. Peki, çalışan anne kreş desteği başvuru şartları nelerdir? Kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren anne kreş desteği ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 21:08
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Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

Çalışan annelere 650 TL kreş desteği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan projeye göre, SGK'lı çalışan annelere aylık 650 TL kreş desteği verilecek. Anne kreş desteği başvuru şartları vatandaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da uygulanacak proje 24 ay sürecek. Peki, çalışan anne kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!

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Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

ÇALIŞAN ANNE KREŞ DESTEĞİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

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Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

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Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.

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Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.