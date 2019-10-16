Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!

Çalışan annelere 650 TL kreş desteği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan projeye göre, SGK'lı çalışan annelere aylık 650 TL kreş desteği verilecek. Anne kreş desteği başvuru şartları vatandaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da uygulanacak proje 24 ay sürecek. Peki, çalışan anne kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!