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Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyor. Maaş zam oranı hakkında detaylar araştırılıyor. Ayrıca 2024 yılında taşeron işçilerin ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam yapıldığı da merak ediliyor. Peki, Temmuz 2024 itibarıyla taşeron ve kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? 4D kadrosundaki taşeron işçilere ek zam geldi mi? İşte bu konularla ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 14:32
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Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D’liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

Milyonlarca taşeron ve kamu işçisi, Temmuz 2024'te yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmak ve alım güçlerini korumak isteyen çalışanlar, maaşlara yapılacak zam oranını ve ilave tediye ikramiyelerindeki artışı merakla takip ediyor.

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Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D’liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ne Kadar Oldu?

Resmi açıklamalar ve hesaplamalar geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

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Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D’liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

2024 İlave Tediye Ödemeleri

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin düzenlemeler, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D’liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

Ödeme Tarihleri Belli Oldu!

Karara göre, 2024'te kamu işçilerine verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödendi. Yılın son ilave tediyesi ise 23 Aralık'ta yapılacak.

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Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D’liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

İlave Tediye Nedir?

İlave tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile belediyelerde çalışan işçilere her yıl bir aylık maaş tutarında verilen ikramiye ödeneğidir. Bu ödeme, işçilerin ücret sistemlerine bakılmaksızın devlet tarafından sağlanır.