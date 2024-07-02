Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...

Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyor. Maaş zam oranı hakkında detaylar araştırılıyor. Ayrıca 2024 yılında taşeron işçilerin ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam yapıldığı da merak ediliyor. Peki, Temmuz 2024 itibarıyla taşeron ve kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? 4D kadrosundaki taşeron işçilere ek zam geldi mi? İşte bu konularla ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş: 02.07.2024 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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