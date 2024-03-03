Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 16.651 TL maaş! %11'lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

Emekliler için büyük önem taşıyan şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 artacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Emekliler, enflasyonun artış oranına göre maaş zammı belirlenmesini beklerken, bu sonuçlar emekliler arasında yakından takip edilmekte ve büyük bir merakla beklenmektedir.