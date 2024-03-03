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Haberler Galeri Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 16.651 TL maaş! %11'lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 16.651 TL maaş! %11'lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

Emekliler için büyük önem taşıyan şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 artacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Emekliler, enflasyonun artış oranına göre maaş zammı belirlenmesini beklerken, bu sonuçlar emekliler arasında yakından takip edilmekte ve büyük bir merakla beklenmektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:36
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Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 16.651 TL maaş! %11’lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 artacağını tahmin ediyorlar. Bu tahmin, enflasyonun mevcut seviyelerinden daha yüksek bir artış göstereceğini işaret etmektedir, zira enflasyonun şimdiden %11 civarında seyrettiği düşünülmektedir. Peki şubat ayı enflasyon verisine göre emekli temmuzda ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaşlar...

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Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 16.651 TL maaş! %11’lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

ŞUBAT 2024 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Mart Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 16.651 TL maaş! %11’lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

%11.01'LİK ORANA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR

Maaş: 10.000 TL
%11,01 Zamlı Maaş: 11.101 TL

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Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 16.651 TL maaş! %11’lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

Maaş: 10.500 TL
%11,01 Zamlı Maaş: 11.655,5 TL

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Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 16.651 TL maaş! %11’lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...

Maaş: 11.000 TL
%11,01 Zamlı Maaş: 12.210 TL