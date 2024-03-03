Çeyiz yardımı, aile desteği, tazminat… Evlenen kadına 4 destek! İşte şartlar

Evlilik öncesi ve sonrasında kadınlar için dört ayrı destek söz konusu. Çeyiz parası ile 24 maaş verilirken, evlilik desteği 150 bin TL oldu. Hesap açanlara destek verilirken ayrıca tazminat hakkı da geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.