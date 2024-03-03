Çeyiz yardımı, aile desteği, tazminat… Evlenen kadına 4 destek! İşte şartlar
Evlilik öncesi ve sonrasında kadınlar için
dört ayrı destek söz konusu. Çeyiz parası ile 24 maaş verilirken, evlilik desteği 150 bin TL oldu. Hesap açanlara destek verilirken ayrıca tazminat hakkı da geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.03.2024
10:43
Türkiye'de sosyal yardımlar giderek artıyor. Özellikle dezavantajlı kesimlere öncelik tanınırken burada kadınlar öne çıkıyor. Sosyal yardımların dışında özellikle evlenecek olan genç kızlara dört ayrı destek de veriliyor.
4 AYRI DESTEK
Böylece nikah öncesi ve sonrasında tanınan bu haklar kadınlara evliliklerinde bir nefes oluyor. Bu noktada dört ayrı destekten söz edebiliriz.
YETİM KIZLARA 24 MAAŞ Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart...
Burada kadının yaşına bakılmıyor.
Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor. Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından
3 bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 72 bin lira ödeniyor.