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Haberler Galeri Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis'ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis'ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

TBMM Genel Kurumu, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine yapılan zamla ilgili düzenlemeyi kabul etti. TBMM'den geçen düzenleme ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi. Böylece emekliler iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacak. Peki emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.03.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 08:46
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Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis’ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

TBMM Genel Kurulu, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin de içinde yer aldığı yargı paketini kabul etti.

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Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis’ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Şimdi gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, yasayı onayladığında bayrama dönük ikramiye ödeme hazırlıkları da başlayacak.

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Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis’ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

TOPLAMDA 6 BİN LİRA
Kabul edilen yasa ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldı. Böylece emekli 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.

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Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis’ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK
Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

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Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis’ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.