Emekliye 3+3 bin TL ikramiye! Meclis'ten geçti! Hesaplara ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

TBMM Genel Kurumu, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine yapılan zamla ilgili düzenlemeyi kabul etti. TBMM'den geçen düzenleme ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi. Böylece emekliler iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacak. Peki emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte detaylar...