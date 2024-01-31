31 Ocak 2024, Çarşamba
Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...
SSK, Bağ-Kur Temmuz maaşı zam oranlarına ilişkin ilk tahmin açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Gelen veriler ışığında emeklilerin maaş tablosu baştan aşağı değişti. İşte Emekli Temmuz ayı zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:13
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