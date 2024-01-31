Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentilerinin en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldığını açıkladı.