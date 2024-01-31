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Haberler Galeri Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

SSK, Bağ-Kur Temmuz maaşı zam oranlarına ilişkin ilk tahmin açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Gelen veriler ışığında emeklilerin maaş tablosu baştan aşağı değişti. İşte Emekli Temmuz ayı zamlı maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:13
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Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentilerinin en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldığını açıkladı.

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Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

EMEKLİYE TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK TAHMİN GELDİ!

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin edilirken Temmuz ayı zamlı emekli maaş maaşları yeniden hesaplandı. İşte TÜİK ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonucu ışında 2024 Temmuz ayı zamlı emekli maaş tablosu;

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Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

Temmuz Ayında Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

10,000 TL alanların maaşı 10,684 TL olacak.

10,500 TL maaş alanların maaşı 11,218.2 TL olacak.

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Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

11,000 TL maaş alanların maaşı 11,752.4 TL olacak.

11,500 TL maaş alanların maaşı 12,286.6 TL olacak.

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Emekliye Temmuz maaş zammı için ilk oran geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ilk zamlı maaş tablosu...

12,000 TL maaş alanların maaşı 12,820.8 TL olacak.

12,500 TL maaş alanların maaşı 13,355 TL olacak.