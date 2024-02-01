700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! Nisan ayı itibariyle...

Kamu sektöründe istihdam edilen işçilere yönelik sevindirici bir haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu haber, Türk-İş, Hak-İş ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile koordineli olarak gerçekleşen 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalanmasıyla ilgiliydi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine eşitlik sağlamak amacıyla enflasyon ve ücret artışının toplamından oluşan bir oran olan yüzde 32.57'nin uygulanmasını içeren bu toplu iş sözleşmesi ek çerçeve anlaşma protokolünü kamuoyuyla paylaştı.