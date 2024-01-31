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Haberler Galeri Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 500 personel alımı için ÖSYM KPSS-2024/4 tercih kılavuzu doğrultusunda tercihleri toplamaya başladı. En az lise mezunu adaylar arasından alım gerçekleştireceğini açıklayan Bakanlık, alım yapılacak kadroları ve kontenjanları bir bir açıkladı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:37
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Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla birlikte 5 bin 500 personel alımı yapacağını açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecek. İşte merak edilen detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

BAKAN AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirilecek.

Başvurular 31 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 7 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

TECİH EKRANI

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Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2 Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

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Bakanlık lise mezunu 5.500 personel alıyor! ÖSYM tercihleri toplamaya başladı! İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar…

4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

5 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

6 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

7 Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

8 Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)