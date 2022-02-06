Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Mesafeyi 5 dakikaya düşürdü | 155,2 milyon lira tasarruf
Tarihi projelere imza atan hükümet çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan mesafeyi 35 dakika kısaltarak 5 dakikaya düşüren tünel ve sahil yolu projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bu proje ile yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak.
Giriş Tarihi: 06.02.2022
17:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
17:52
Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan mesafeyi 35 dakika kısaltarak 5 dakikaya düşüren tünel ve sahil yolu projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Açılışını dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı proje ile yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı açılış törenini AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Düzenlenen törenle açılan Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşmüş oldu. Direksiyona geçen Yıldırım, yolu ilk kez kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yatırımla ilgili yaptığı konuşmada "Zonguldak'a bu aydınlık geleceğe uygun yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirme gayretindeyiz. Resmi açılışlarını yapacağımız yatırımlar da buna yöneliktir. Tünellere geçtiğimiz aylarda ülkemizin fikir ve ilim dünyası bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik.
Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli yolunun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerini Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde lira olan bu proje sayesinde 40 dakika aşuren ulaşım 5 dakikaya inecek. Yolun yarı yarıya kısalması, seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak ile Kilimli adeta bütünleştirmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.
TEOMAN DURALI'NIN ADI YAŞATILACAK
Zonguldak doğumlu Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismi de adının verildiği tünellerde yaşatılacak. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor.