BES'te kısmen ödeme dönemi! Hangi durumlarda para çekilebilecek? İşte detaylar
Bireysel emeklilik sisteminde kısmi ödeme koşullarının ayrıntıları Resmi Gazete'de yayımlandı. Evlilik, konut alımı, doğal afet ve eğitim durumunda birikimin yüzde 50'si, devlet katkısının yüzde 20- 25'i çekilebilecek. Yönetmelik 2024 mart sonunda yürürlüğe girecek.
Giriş Tarihi: 27.09.2023
06:30 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), sistemden çıkış yapmadan birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmı ihtiyaçlar için kullanabilmenin önü açıldı.
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Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı Yönetmeliği ile katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi durumlarda kısmen ödemeden faydalanabilecek. Devlet katkısının da yüzde 20-25'i çekilebilecek. Yönetmelik 2024 Mart sonunda yürürlüğe girecek.
BİR DEFA KULLANILACAK Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın, devlet katkısı da dahil kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecek.
Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek. Katılıcımlar bir defaya mahsus olmak üzere kısmen ödeme hakkı kullanabilecekler.
TAPU İBRAZI ŞART Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek.