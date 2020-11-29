BİM 1 Aralık - 4 Aralık Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünler listesi! Bu fırsatlar kaçmaz...

BİM 1 Aralık - 4 Aralık Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta mutfak ürünleri dikkatleri çekiyor. bu hafta; HP Pavilion Gaming Laptop, Gaming Mouse Seti, Corby Zoom Pro Smart Drone, Dijital Göstergeli Termos, Temizlik ürünler ve gıda ürünlerinde birçok indirimli fiyat yer alıyor. İşte, BİM'de bu haftanın indirimli ürünler listesi! Bu fırsatlar kaçmaz...