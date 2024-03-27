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Haberler Galeri Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!

Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!

Emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takvimi sonunda netlik kazandı. Bu yılın ilk ikramiyesinden, Mart ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanabilecek. Ancak emekliliğe hak kazandığı tarih hafta sonuna denk gelenler için bazı önlemler almak gerekebiliyor. Yeni başvuranların ise ikramiyeleri ne zaman ödeneceği, refah payının aylıklara yansıtılıp yansıtılmayacağı ve hesaba yatırılacak tutarlar gibi konular da gündemde.

Giriş Tarihi: 27.03.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 06:46
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Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C’liye piyango gibi ödeme yağacak! Perşembe ve P.tesi tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlara...

Emekliler, sabırsızlıkla bekledikleri yüzde 50 artırılmış bayram ikramiyesi için günleri geri sayıyorlar. Bu yılın ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesi, önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi sonunda belirlendi ve emekliler için sevindirici bir haber oldu. Uzun zamandır beklenen bu ikramiye, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına ve bayram coşkusunu daha da artırmasına olanak tanıyacak.

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Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C’liye piyango gibi ödeme yağacak! Perşembe ve P.tesi tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlara...

Yaklaşık 16 milyon emekli, heyecanla bekledikleri yüzde 50 zamlı bayram ikramiyesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu yılın ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesi, önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi de nihayet açıklandı, bu da emekliler için sevindirici bir haber oldu.

İŞTE EMEKLİYE ÖDENECEK TUTARLARIN TARİHLERİ

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Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C’liye piyango gibi ödeme yağacak! Perşembe ve P.tesi tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlara...

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günleri şu şekilde belirlendi:

📍17 ve 18 olanlara: 2 Nisan
📍19, 20, 21, 22 olanlara: 3 Nisan
📍23, 24, 25, 26 olanlara: 4 Nisan

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Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C’liye piyango gibi ödeme yağacak! Perşembe ve P.tesi tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlara...

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü ise tamamı için 5 Nisan olarak belirlendi.

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Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C’liye piyango gibi ödeme yağacak! Perşembe ve P.tesi tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlara...

Emekli Sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günleri ise şu şekilde:

📍1 ve 2 olanlara: 2 Nisan
📍3, 4 ve 5 olanlara: 3-5 Nisan