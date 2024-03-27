Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!

Emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takvimi sonunda netlik kazandı. Bu yılın ilk ikramiyesinden, Mart ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanabilecek. Ancak emekliliğe hak kazandığı tarih hafta sonuna denk gelenler için bazı önlemler almak gerekebiliyor. Yeni başvuranların ise ikramiyeleri ne zaman ödeneceği, refah payının aylıklara yansıtılıp yansıtılmayacağı ve hesaba yatırılacak tutarlar gibi konular da gündemde.