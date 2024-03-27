Akkuyu NGS’den heyecanlandıran açıklama! 1. ünitede ilk test elektriği üretimi bu yıl planlanıyor | Akkuyu’ya 5 milyar dolarlık yerli katkı

Bundan sonra tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçtiklerini söyleyen Zoteeva, şöyle devam etti: "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz. Bunu yapmak için ana devreye alma çalışmalarını tamamlamalı ve güç ünitesinin tüm sistemlerini devreye hazır duruma getirmeliyiz. Bu büyük ve zahmetli bir iş, ancak bunu başarıyla yerine getirmek için gerekli tüm kaynaklara sahibiz."

