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Akkuyu NGS'den heyecanlandıran açıklama! 1. ünitede ilk test elektriği üretimi bu yıl planlanıyor | Akkuyu’ya 5 milyar dolarlık yerli katkı
Dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olan Akkuyu NGS projesi için tarihler netleşiyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin 1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını açıkladı. Türk tedarikçilerini Akkuyu NGS'ye çekmeye önem verdiklerini belirten Zoteeva, "5 milyar dolarlık sözleşme imzaladık" dedi.
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:03Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:03