27 Mart 2024, Çarşamba
Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar
2024 yılını 'Emekli Yılı' ilan eden, yılbaşında maaşlara yüzde 49.25 zam yapan, bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran hükümet, özel indirim kampanyalarıyla da emekliyi rahatlatmayı amaçlıyor. Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona kadar pek çok alanda indirimler devreye alınıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:04
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