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Haberler Galeri Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

2024 yılını 'Emekli Yılı' ilan eden, yılbaşında maaşlara yüzde 49.25 zam yapan, bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran hükümet, özel indirim kampanyalarıyla da emekliyi rahatlatmayı amaçlıyor. Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona kadar pek çok alanda indirimler devreye alınıyor. İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:04
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Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği PTT'den Tarım Kredi'ye, Türk Hava Yolları'ndan demir yollarına, GSM operatörlerinden zincir marketler ve giyim mağazalarına kadar birçok kurumun başlatacağı indirim kampanyalarının detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

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Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

İlk adımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kurumlarda indirimler art arda yürürlüğe girecek.

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Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

Tarım Kredi Kooperatifleri de emeklilere özel indirim kartları çıkarmayı planlıyor. İşte detaylar…

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Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

PTTKARGO'DAN YÜZDE 20 İNDİRİM
PTT de emeklilerle için kampanyalar hazırlıyor. Bakanlığa bağlı şirketlerden maaş alan emeklilere PTT Kart ile yaptıkları alışverişlerde; gıda ve giyim gibi harcamalarında nakit ücret iadesi yapılıp, PTT Kargo hizmetlerinden de yüzde 20 indirimli yararlanmaları sağlanıyordu.

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Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

Bakanlık, bunu tüm vatandaşlara yaygınlaştırmayı planlıyor. Ayrıca, emekliler bakanlığa bağlı şirketlerin bünyesinde bulunan misafirhanelerde yüzde 50, lokal-alakart restoranlarda ise yüzde 20 indirim uygulanarak PTT personeli fiyatlarından yararlandırılacak.