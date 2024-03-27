Hükümet düğmeye bastı | Emeklileri rahatlatacak indirimler! Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona... | İşte detaylar

PTTKARGO'DAN YÜZDE 20 İNDİRİM

PTT de emeklilerle için kampanyalar hazırlıyor. Bakanlığa bağlı şirketlerden maaş alan emeklilere PTT Kart ile yaptıkları alışverişlerde; gıda ve giyim gibi harcamalarında nakit ücret iadesi yapılıp, PTT Kargo hizmetlerinden de yüzde 20 indirimli yararlanmaları sağlanıyordu.