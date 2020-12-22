Son dakika haberi... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan hususlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılıyor. Emekli maaş zammı belirlenirken en önemli kriter ise son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...