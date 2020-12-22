Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık...

İl Müdürü Lale, 2020 yılının Ağustos ayı öncesi dönemlerine ait ve kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primlerinin yapılandırılabileceğini belirterek, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b Bağkur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarını da yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını e-sigorta, e-devlet-şahsen ve posta yoluyla gerçekleştirebileceklerini açıkladı.