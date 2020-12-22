Başvurana anında para yardımı! Aylık 1544 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Kronik hastalara yönelik yardım programı kapsamında devlet tarafından ödemeler sürüyor. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyacı artan kronik hastalara yönelik destek ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürüyor. Ancak ödenekten yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?