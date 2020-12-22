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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana anında para yardımı! Aylık 1544 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Başvurana anında para yardımı! Aylık 1544 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Devlet tarafından özellikle pandemi döneminde vatandaşların mağdur olmaması adında destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ve başvuru şartlarını yerine getiren adaylar için ödemeler sürüyor. Zorlu süreçte devlet tarafından kronik hastalara ödenen programın başvuru şartları araştırılıyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:54
Kronik hastalara yönelik yardım programı kapsamında devlet tarafından ödemeler sürüyor. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyacı artan kronik hastalara yönelik destek ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürüyor. Ancak ödenekten yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM NEDİR?
Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişiler destekten yararlanabilecek.
KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Kronik hastalara yönelik yardım desteğinden yararlanmak için ilk şart kişilerin Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle maddi ve sosyal açıdan sıkıntılı bir süreç yaşadığının tespit edilmesidir. Kronik hastalara yönelik yardıma Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi ile hastaya bakmakla yükümlü olanlar başvuru yapabilir.
KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kronik hastalara yönelik yardım şartlarını yerine getiren vatandaşlar ikamet adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.
Kronik hastalara yönelik yardım başvurusunu mütevvelli heyeti tarafından onaylanan ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden hastalık bilgileri alınan kişilerin gerçekleştirmesine izin verilir. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden alınan hastalık bilgileri dışında ekstra belgeye ihtiyaç duyulmaz.