2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...

İkinci torba yasa tasarısına yönelik beklentiler artarken, içeriğinde nelerin yer alacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Emekli ve memur çalışanlarını ilgilendiren potansiyel yeni düzenlemelerin, hangi değişiklikleri beraberinde getireceği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emekliler ve emeklilik hakkı bekleyenler, ikinci torba yasasının içeriği ve etkileri konusunda dikkatli bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. İşte konu hakkında detaylar!