2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
Yaklaşan Meclis açılışıyla birlikte emeklilik sistemi reformları gündemin merkezine taşınıyor. Gelecek torba yasa, emeklilik alanındaki değişiklikleri kapsayarak prim düşüşü ve yaş şartı gibi yeni adımları beraberinde getirecek. Aynı zamanda, emeklilik sürecine odaklanan bu reformlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi önemli girişimler de bulunuyor. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 20.08.2023
11:45 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
11:45
İkinci torba yasa tasarısına yönelik beklentiler artarken, içeriğinde nelerin yer alacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Emekli ve memur çalışanlarını ilgilendiren potansiyel yeni düzenlemelerin, hangi değişiklikleri beraberinde getireceği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emekliler ve emeklilik hakkı bekleyenler, ikinci torba yasasının içeriği ve etkileri konusunda dikkatli bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. İşte konu hakkında detaylar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilik sistemini değiştirecek iki reform Meclis açılmasıyla gündeme gelecek. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.
Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Bu torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.
BAĞ-KURLULARA MÜJDE
Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.
Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.