SGK borcu olanlar dikkat! Başvuranın borcu silinecek! Ceza ödememek için son gün...

500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.