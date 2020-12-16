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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK borcu olanlar dikkat! Başvuranın borcu silinecek! Ceza ödememek için son gün... SGK borcu olanlar dikkat! Başvuranın borcu silinecek! Ceza ödememek için son gün...
SGK borcu olan vatandaşlar uzun süredir yapılandırma hakkında düzenlemenin gelmesini bekliyordu. Açıklamanın ardından borç yapılandırma süreci başladı. Vergi borcu, sigorta prim borcu, öğrenim kredisi borcu, ecrimisil, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunuyor. SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. İşte, ceza ödememek için son gün...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 18:54
Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği SGK borç yapılandırma süreci hakkında açıklama geldi. Vatandaşları sevindiren yapılandırma haberi sonrasında hangi borçların yapılandırma kapsamında olduğu merak ediliyor. Borçların silinip silinmeyeceğini araştıran vatandaşlar detayların belli olması ile rahat bir nefes aldı. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar gecikme cezası ve zam ödemeyecek. ahaber.com.tr olarak yapılandırma detaylarını sizler için bir araya getirdik.
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma kanunu mecliste kabul görmesinin ardından binlerce kişinin gündem maddesi arasında yer almaya devam ediyor. İnteraktif vergi dairesi üzerinden vatandaşlar TC kimlik no ve şifreleri ile giriş yapmalarının ardından borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunabiliyor…
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;
Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. 500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.